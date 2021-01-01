تعيين فؤاد هراس عضوًا بمجلس جامعة طنطا

أصدر مجلس جامعة طنطا، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكي، قرارًا بتعيين الدكتور فؤاد خليفة هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق عضوًا بمجلس الجامعة.حصل الدكتور فؤاد هراس على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، عام 1968، ودبلوم أمراض الباطنة العامة من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا عام 1971، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص عام 1976.تدرج فى الوظائف العلمية معيدًا في عام 1972، ومدرسًا مساعدًا في 1972، ومدرسًا في عام 1977، وأستاذًا مساعدًا في عام 1981، ثم أستاذًا في 1987، وأستاذًا متفرغًا في عام 2006.كما شغل العديد من المناصب الإدارية بجامعة طنطا، حيث تولى الإشراف على المستشفيات الجامعية، ونائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ليتولى بعدها رئاسة جامعة طنطا، حتى يونيو 2006.