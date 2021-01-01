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حوادث

النيابة في سحل «فتاة النزهة».. المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:44 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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كشفت تحقيقات المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، في اتهام "نورهان.ك" بسحل "ندى شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بسحل "فتاة النزهة"، أن المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها عقب الاصطدام بها وسحلها لمسافة 4 كيلو من مدينة نصر لقسم شرطة النزهة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمة منذ قليل، لمحكمة جنح النزهة، وتبين من التحقيقات أن المجني عليها توفيت على الفور عقب صدمها بالسيارة، وقامت المتهمة بسحل جثتها دون علم منها، وعقب سحل المجني عليها اتصلت بشقيقها لتخبره أنها سحلت فتاة من مدينة نصر للنزهة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقود سيارة مملوكة لوالدها، مدير في إحدى شركات البترول الشهيرة، ورفضت الاستجابة لمناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، وخوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وأشارات التحقيقات أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها: "أنهم أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت"، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

وتابعت شقيقة المجني عليها: "أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلومترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون ووفاة فتاة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

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