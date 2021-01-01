الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال العملية التعليمية عن بعد من خلال المنصات المختلفة، بدءًا من غد السبت وحتى منتصف يناير الجاري.وأشار إلى أن الجامعة تقدم مقرراتها الدراسية على منصة Model لكليات القطاع الطبي والتى تشمل الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض، أما باقى الكليات فتقدم خدماتها على منصة Microsoft Teams.وقال إنه أصدر توجيهات مباشرة بإرجاء الامتحانات العملية والشفوية والتحريرية والإلكترونية المقررة لطلاب المرحلة الجامعية وكذلك طلاب الدراسات العليا إلى ما بعد إنتهاء أجازة نصف العام الدراسى وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.