حبس عاطل ضبط بكمية كبيرة من تذاكر الهيروين بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية كبيرة من تذاكر الهيروين، شرع فى ترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاطه.كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، قد ألقت القبض على تاجر مواد مخدرة لاتهامه بحيازة عدد من تذاكر الهيروين قبل ترويجها على عملائه، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وتردده على منطقة المنيب لترويجها على زبائنه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تم ضبط المتهم بعدما توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تردد عاطل على منطقة المنيب، للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبحوزته (عدد من تذاكر الهيروين، وهاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات.