أسقف نجع حمادي يكشف ترتيبات احتفال عيد الميلاد في الإيبارشية

كشف الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من يناير الجاري.وقال أسقف نجع حمادي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":"أهنئكم ببدء العام الميلادي الجديد، ونصلي أن يكون عاما مباركا يحل الله فيه بالسلام في مصر والعالم أجمع؛ وفيه شفاء للمرضي من الأوبئة"، وتابع " فيما نتابع تطورات الحالة الصحية وانتشار فيروس كورونا المستجد، قررنا أن تقتصر قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي".وأضاف أسقف نجع حمادي: "سيتم إلغاء جميع احتفالات عيد الميلاد المجيد، بما فيها استقبال المهنئين صباح يوم العيد، متابعا تستمر حضور القداسات بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة بالحجز المسبق، مضيفا: تقتصر المعموديات على عدد محدود من أسرة المعمد".