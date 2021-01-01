محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

شارك اللواء الدكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة أسيوط، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، في اجتماع مناقشة ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية، عن طريق استخدام تقنية «فيديو كونفرانس»، برئاسة اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، واللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب الوزير.جاء ذلك بحضور السفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الجندي، المسؤول عن ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة ونواب وسكرتارية عموم عدد من المحافظات.شهد الاجتماع عرض ما تم تنفيذه حتى الآن، من جهود في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية، والخطة الموضوعة بما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، في كل محافظة من المحافظات التي بها محطة من محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، فضلًا عن مناقشة بعض المقترحات والحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ باقي خطط العمل.وعرض السكرتير العام ما تم تنفيذه حتى الآن، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه خلال المرحلة الحالية لإنشاء لـ 4 بوابات للمحطتين «الدير المحرق بالقوصية، دير العذراء بدرنكة»، وتطوير البوابة الخامسة وعمل 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وغيرها من أعمال التطوير.