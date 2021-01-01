رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شارك اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام محافظة أسيوط وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي في إجتماع مناقشة ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية عن طريق استخدام تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية واللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:40 م
مسار رحلة العائلة
مسار رحلة العائلة المقدسة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
شارك اللواء الدكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة أسيوط، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، في اجتماع مناقشة ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية، عن طريق استخدام تقنية «فيديو كونفرانس»، برئاسة اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، واللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب الوزير.

جاء ذلك بحضور السفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الجندي، المسؤول عن ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة ونواب وسكرتارية عموم عدد من المحافظات.

شهد الاجتماع عرض ما تم تنفيذه حتى الآن، من جهود في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية، والخطة الموضوعة بما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، في كل محافظة من المحافظات التي بها محطة من محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، فضلًا عن مناقشة بعض المقترحات والحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ باقي خطط العمل.

وعرض السكرتير العام ما تم تنفيذه حتى الآن، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه خلال المرحلة الحالية لإنشاء لـ 4 بوابات للمحطتين «الدير المحرق بالقوصية، دير العذراء بدرنكة»، وتطوير البوابة الخامسة وعمل 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وغيرها من أعمال التطوير.


موضوعات متعلقة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

الصور

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم