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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الغذاء الصحي وممارسة الرياضة السبيل للوقاية من سرطان الثدي

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:39 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
فاتن خديوى
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أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية تناول غذاء صحي وممارسة الرياضة بانتظام؛ للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تستقبل المترددات يوميًا من السبت للخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً؛ للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة مكان الوحدة من خلال الموقع: www.100millionseha.eg.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن إجمالى عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليونا و33 ألفًا و255 امرأة منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.
الغذاء الصحي وممارسة الرياضة السبيل للوقاية من سرطان الثدي
الغذاء الصحي وممارسة الرياضة السبيل للوقاية من سرطان الثدي

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