حبس ضابط الشرطة «المزيف» بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة والنصب على اثنين من قائدي السيارات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت تفاصيل واقعة القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة، للنصب على اثنين من قائدى السيارات، بأنه خلال مروره بسيارته بالقرب من المتحف المصرى الجديد بالهرم، شاهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، فتوقف بسيارته، وادعى أنه ضابط شرطة، ثم طلب التراخيص من قائدي السيارتين لفحصها.وتبين من التحريات، أن المتهم طلب منهما مبلغ مالى على سبيل الرشوة، للسماح لهما بالانصراف، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، وهددهما بتحرير محضر ضدهما، إلا أن وصول قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الهرم، شاهدت الحادث خلال المرور لمتابعة الحالة الأمنية، حال دون إتمام المتهم لجريمته، وفور مشاهدته القوة الأمنية، حاول الهرب بسيارته، فتم إيقافه، وتبين أنه ضابط مزيف.