حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، مُوضحةً أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، مُشيرةً إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.