جولة لرئيس هيئة نظافة القاهرة بحديقة الطفل بمدينة نصر

أجرى اللواء اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة جولة لحديقة الطفل بمكرم عبيد بمدينة نصر شرق لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الهيئة من "تقليم أشجار - إنارة - دهان الأرصفة والأسوار".و نفذت الورش الإنتاجية بقسم النقاشين دهان الأسوار والبرجولات بحديقة الطفل، طبقا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة تحت إشراف المهندس محمود عبد العظيم، ومشرف الأعمال محمد بيومي.كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد تفقد حديقة الطفل، ووزع بتوزيع هدايا عينية على العاملين بالهيئة مناشدا العاملين بالعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وتطوير حديقة الطفل بمدينة نصر.