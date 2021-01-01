القصة الكاملة لاختطاف طفلتين فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بسرعة ضبط وإحضار الأب المتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة شقيقه ومجموعة من البلطجية والتعدي على جدتهما بسلاح أبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بالنادى الاجتماعي.وأمرت النيابة بالإستعلام عن حالة الجدة المصابة وإرسال تقرير عن حالتها.وقالت هالة.ر والده الطفلتين فى محضر التحقيقات بقسم شرطة بدر إنها قررت الانفصال عن زوجها مهندس البرمجيات بعد تأكدها من تعاطيه مواد مخدرة، وحررت ضده دعوى طلاق للضرر لم يتم الفصل فيها حتى الآن، وقام هو برفع دعوى رؤية، وحكم له برؤية الطفلتين بنادى بدر الاجتماعى.وأضافت الأم: يوم الواقعة كانت المرة الثالثة لرؤيته للطفلتين، وبعد الانتهاء من تنفيذ الرؤية استقلت توك توك برفقة ولدتها وشقيقها، وإذا بسيارة نصف نقل يستقلها مجموعة من البلطجية تعدوا بالضرب على شقيقها، وبرفقتهم والد الطفلتين وشقيقه لأخذ الأطفال عنوة، وتعدى عم الطفلتين على جدتهما بالسلاح الأبيض مما احدث لها جرح قطعى بساقها اليسرى، ولذوا بالفرار.أوضحت الأم للدستور أن زوجها خطف الطفلتين لمساومتها على التنازل عن نفقتها ونفقة بناتها وكل حقوقها الشرعية مؤكدة بأنه لم ينفق عليهم منذ سنة كاملة، وعندما صدر ضده متجمد نفقة بمبلغ كبير قرر خطفهم لمساومتها على التنازل.وكشف التقرير الطبي إصابة الجده بجرح قطعي طوله 2 سم، بالفخذ الأيسر مع وجود كدمات بالصدر من الجهه اليمنى.