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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:32 م
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بنود صرف الميزانية وسبل تعظيم الموارد الذاتية والإيرادات من المشروعات التابعة للمحافظة وترشيد الإنفاق، وذلك خلال اجتماعه مع صلاح كامل، مدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وولاء صلاح الدين، مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية، وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأشار المحافظ إلى وجود خطة طموحة لتنمية المشروعات التابعة للمحافظة بجميع المراكز وتطويرها وزيادة مواردها، وتسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بكافة القطاعات لتعظيم الموارد الذاتية للإنفاق على مشروعات التطوير، وتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد "سعد" على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات وتكثيف الجهود الفترة القادمة للارتقاء بمستوى العمل وتكثيف حملات التوعية لترشيد الانفاق في مختلف القطاعات التنفيذية، وعقد لقاءات مستمرة مع مسئولي الايرادات والحسابات بالقرى والمراكز لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام، وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.
محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد
محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد
محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد
محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

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