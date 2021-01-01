رئيس حي المعادي يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة مصالحات البناء

يواصل حى المعادى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع أتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وتابع رئيس الحي، أمس، سير العمل بالمركز التكنولوجي قبل مد المهلة المحددة لنهاية مارس المقبل، موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل علي تقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح وسداد نسبة ٢٥٪؜من قيمه مخالفة.ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في البناء، مشددا على رؤساء الاحياء والمراكز التكنولوجية بالتيسير والتسهيل للخدمات المقدمة للمواطنين.