قرارات جددية من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب خلافات الميراث، وأمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها لاستكمال التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت من القبض على المتهم بقتل شقيقته، بسبب خلافات أسرية بينهما، ومعاتبته لها بسبب تأخرها في العودة للمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا يُفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها.وكشفت تحريات رجال المباحث، أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بالإضافة إلى معاتبته لها لتأخرها خارج المنزل، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها لها عدة طعنات.