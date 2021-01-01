467 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 100 ألف و744 حالة.وأوضح المركز وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1487 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1145 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 73 ألفا و252 حالة.