انطلاق المعرض الأول لتحويل السيارات للعمل بالغاز.. الإثنين

تنطلق فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة "الغاز الطبيعي" يوم الإثنين المقبل، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.وتشارك فى المعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركاتها التى تعمل فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالاضافة إلى عدد من الوزارات المعنية منها وزارة التجارة والصناعة والانتاج الحربي والبيئة والنقل والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.ويأتي هذا المعرض بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاستفادة بثروات مصر الطبيعية من الغاز الطبيعي، وكيفية الاستفادة منها من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك توصيل الغاز لأكبر عدد من المنازل التى لم يدخلها الغاز، والتى تضمنت هذه التعليمات فى إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية.