إمام أوغلو يحصل على المركز الأول كأفضل رئيس بلدية تركي

حصل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على المركز الأول كأنجح رئيس للبلدية، بنسبة تصويت 56.4%، وذلك في استطلاع جديد للرأي حول أداء رؤساء البلديات التركية في المدن الكبرى خلال عام 2020.ونشرت شركة سونار التركية لاستطلاعات الآراء والأبحاث، نتائج استطلاع رأى حول أداء رؤساء البلديات التركية في المدن الكبرى خلال العام المنقضي، وحصل رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري على أعلى 5 نسب تصويت، في هزيمة مدوية لرؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 1 نوفمبر إلى 27 ديسمبر، في 20 مدينة كبرى، سئل المواطنون حول آرائهم في أداء رئيس بلديتهم، التي نقلتها صحيفة جمهورييت، فحصل رئيس بلدية إزمير، تونتش سويار، على المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 55.6%.بينما حصل رئيس بلدية إسكي شهير، يلماز بويوكارشين، على المركز الثالث بنسبة 53.8%، فيما تراجع رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى المركز الرابع بنسبة 52.5%، وجاء رئيس بلدية تكيرداغ، قادر البيرق، في المركز الخامس بنسبة إلى 45.2%.