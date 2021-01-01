محافظة القاهرة تواصل أعمال إزالة عزبة الهجانة

تابع إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة بمتابعة أعمال الإزالات الجارية للعقارات المقامة أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة والتي تتعارض مع إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة.وتم تسكين أهالي عزبة الهجانة بمساكن "أهالينا 2" بحي السلام في شقق مجهزة بكافة الأثاث والأجهزة وكاملة المرافق والخدمات من مدارس ومساجد وملاعب بدلا من المنازل المقام بطريقة غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالى والتى تمثل خطورة داهمة على الصحة العامة وحياة المواطنين.وتأتي الأعمال في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكات الطرق والكباري الشاملة وإنشاء مشروع محور الوفاء والأمل والذي يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس ويبدأ من المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار مارا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد الذي يصل لطريق السويس.