موقع سويدى: أردوغان يخبئ ثروته في خزائن فولاذية تشبه البنوك

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخبئ ثروته النقدية وممتلكاته من الذهب في مكان سري عبارة عن خزائن فولاذية تشبه خزائن البنوك كان قد صنعها خصيصًا في القصر الخاص به وهو وعائلته في إسطنبول.ووفقا لشاهد كان قد اطلع على الخزائن، حيث تم دعوته لحضور حدث نظمه أردوغان في منزله في عام 2011، وتحدث للموقع دون الكشف عن هويته، إنه بينما كان يتوجه إلى مكان لإقامة صلاة العشاء بمرافقة إحدى الخادمات، توجه بالخطأ إلى الطابق السفلي حيث رأى أقبية بحجم الغرفة كانت أبوابها لا تزال مغطاة بأغطية بلاستيكية واقية.ووصف الشاهد، الذي فر من تركيا هربًا من حملة قمع ضد منتقدي الحكومة، أبواب الخزائن الفولاذية بأنها تشبه خزائن البنوك التي يمكن فتحها بإدارة عجلة مقفلة من الخارج، قائلا: "رأيت عجلات معلقة على الأبواب تشبه عجلة قيادة سفينة".وأضاف: "أعتقد أن الخادمات ارتكبن خطأ عندما كن يوجهنني إلى مكان يمكنني أن أصلي فيه وأخذوني بطريق الخطأ عبر القبو، لأنه عندما لاحظ الحراس، تم نقلي على الفور للخروج من هناك".وبحسب "نورديك مونيتور" فإن رواية هذا الشاهد تتوافق مع تسجيل صوتي لأردوغان عام 2013 سُمع خلاله وهو يأمر ابنه في حالة ذعر بالتخلص من الأموال النقدية في منزله خوفًا من تفتيش الشرطة لمنازله، وسط حملة اعتقالات واسعة النطاق كجزء من التحقيقات في قضايا فساد.وقال شاهد آخر تحدث أيضًا دون الكشف عن هويته للموقع، إن الخزائن تم تصنيعها وتسليمها من قبل شركات متعددة، وأن العمل النهائي تم بواسطة رجل أعمال من ديار بكر مضيفة "الخزائن مصممة بحيث يمكنها رفع الأحمال الثقيلة داخلها وخارجها، واصفًا القبو بأنه كالممر الذي يمكن أن تتوقف فيه السيارات أو الشاحنات لتحميل وتفريغ النقود، ويتم نقها عى منصات نقالة.وأشار الشاهد إلى أنه لم يُسمح إلا لعدد قليل من الحراس الموالين تمامًا لأردوغان بالجلوس بالقرب من الفيلا الذي تم تركيب الخزائن بها.