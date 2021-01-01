رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع سويدى: أردوغان يخبئ ثروته في خزائن فولاذية تشبه البنوك

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:19 م
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخبئ ثروته النقدية وممتلكاته من الذهب في مكان سري عبارة عن خزائن فولاذية تشبه خزائن البنوك كان قد صنعها خصيصًا في القصر الخاص به وهو وعائلته في إسطنبول.

ووفقا لشاهد كان قد اطلع على الخزائن، حيث تم دعوته لحضور حدث نظمه أردوغان في منزله في عام 2011، وتحدث للموقع دون الكشف عن هويته، إنه بينما كان يتوجه إلى مكان لإقامة صلاة العشاء بمرافقة إحدى الخادمات، توجه بالخطأ إلى الطابق السفلي حيث رأى أقبية بحجم الغرفة كانت أبوابها لا تزال مغطاة بأغطية بلاستيكية واقية.

ووصف الشاهد، الذي فر من تركيا هربًا من حملة قمع ضد منتقدي الحكومة، أبواب الخزائن الفولاذية بأنها تشبه خزائن البنوك التي يمكن فتحها بإدارة عجلة مقفلة من الخارج، قائلا: "رأيت عجلات معلقة على الأبواب تشبه عجلة قيادة سفينة".

وأضاف: "أعتقد أن الخادمات ارتكبن خطأ عندما كن يوجهنني إلى مكان يمكنني أن أصلي فيه وأخذوني بطريق الخطأ عبر القبو، لأنه عندما لاحظ الحراس، تم نقلي على الفور للخروج من هناك".

وبحسب "نورديك مونيتور" فإن رواية هذا الشاهد تتوافق مع تسجيل صوتي لأردوغان عام 2013 سُمع خلاله وهو يأمر ابنه في حالة ذعر بالتخلص من الأموال النقدية في منزله خوفًا من تفتيش الشرطة لمنازله، وسط حملة اعتقالات واسعة النطاق كجزء من التحقيقات في قضايا فساد.

وقال شاهد آخر تحدث أيضًا دون الكشف عن هويته للموقع، إن الخزائن تم تصنيعها وتسليمها من قبل شركات متعددة، وأن العمل النهائي تم بواسطة رجل أعمال من ديار بكر مضيفة "الخزائن مصممة بحيث يمكنها رفع الأحمال الثقيلة داخلها وخارجها، واصفًا القبو بأنه كالممر الذي يمكن أن تتوقف فيه السيارات أو الشاحنات لتحميل وتفريغ النقود، ويتم نقها عى منصات نقالة.

وأشار الشاهد إلى أنه لم يُسمح إلا لعدد قليل من الحراس الموالين تمامًا لأردوغان بالجلوس بالقرب من الفيلا الذي تم تركيب الخزائن بها.

موضوعات متعلقة

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الصور

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

image description

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»