تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم الجمعة، أن إجمالي حركة تداول السفن بلغ 20 سفينة.وذكرت الهيئة فى بيان لها، اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.وأوضحت أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.