رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:16 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
ا ش ا
طباعة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم الجمعة، أن إجمالي حركة تداول السفن بلغ 20 سفينة.

وذكرت الهيئة فى بيان لها، اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وأوضحت أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

موضوعات متعلقة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

الصور

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

image description

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»