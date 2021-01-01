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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في عيد ميلادها.. دنيا سمير امرأة الجدي الطموحة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:57 م
دنيا سمير غانم و
دنيا سمير غانم و زوجها
شيماء دهب
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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم، فهي تتقن الغناء والتمثيل والاستعراض أيضًا، قدمت العديد من الأعمال أبرزها مسلسل نيللي وشيريهان مع شقيقتها الفنانه إيمي، تنتمي إلى برج الجدي المعروف بطموحه وخفة دمه، وكثير من الصفات الأخرى المميزة:
في عيد ميلادها..
تحمل المسؤلية
من المعروف أن امرأة الجدي تتحمل المسؤلية، دنيا سمير غانم لم تترك زوجها في أشد المحن، وهي فترة العزل بعد إصابته بكورونا بل صممت على الجلوس معه بالمنزل وتأدية كافة احتياجاته.
في عيد ميلادها..
طموح ومتعدد المواهب
تتميز دنيا سمير غانم بأنها من الفنانات الطموحات، فهي تحرص بشكل دائم على التطوير من نفسها، واثبتت جدارتها في التمثيل والغناء معًا، وقدمت شخصيات تظهر تمتعها بمواهب مثل فيلم "طير انت" مع النجم أحمد مكي.
في عيد ميلادها..
لا تخفي مشاعرها
قصة حبها لزوجها الإعلامي رامي رضوان أوضحت جانبا من شخصيتها بأنها لا تخفي مشاعرها، فالتقى الزوجان بأحد الكافيهات، وعبر رامي عن إعجابه بها وعلى الفور اعترفت بحبه وتم الزواج بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والأصدقاء عام 2013.
في عيد ميلادها..
صداقة قوية
تتميز امرأة الجدي بأن علاقتها مع أصدقائها قوية، فتحرص دنيا على التواصل مع صديقاتها، تعمل بشكل دائم على ذلك فهي لديها أصدقاء من المدرسة لازالت علاقتها بهم قوية.

تهتم بتفاصيل عائلتها
تتخذ امرأة برج الجدي مسؤلية تجاه عائلتها، دنيا تعطي اهتمامها الأول بعائلتها من والدها ووالدتها وأختها إيمي بالإضافة لعائلتها الصغيرة، تعطي لهم الحنان والآمان والحب بكل ما تحمل من طاقة.
في عيد ميلادها..
تختار ما يناسبها من الموضة
تحرص امرأة برج الجدي على اختيار ما يناسبها في عالم الموضة، تهتم بإختيار الاكسسوارات الثمينه والمناسبة لها، بالإضافة لاختيارها للملابس المريحة والعملية.

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