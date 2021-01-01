في عيد ميلادها.. دنيا سمير امرأة الجدي الطموحة



يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم، فهي تتقن الغناء والتمثيل والاستعراض أيضًا، قدمت العديد من الأعمال أبرزها مسلسل نيللي وشيريهان مع شقيقتها الفنانه إيمي، تنتمي إلى برج الجدي المعروف بطموحه وخفة دمه، وكثير من الصفات الأخرى المميزة:



تحمل المسؤلية

من المعروف أن امرأة الجدي تتحمل المسؤلية، دنيا سمير غانم لم تترك زوجها في أشد المحن، وهي فترة العزل بعد إصابته بكورونا بل صممت على الجلوس معه بالمنزل وتأدية كافة احتياجاته.

طموح ومتعدد المواهب

تتميز دنيا سمير غانم بأنها من الفنانات الطموحات، فهي تحرص بشكل دائم على التطوير من نفسها، واثبتت جدارتها في التمثيل والغناء معًا، وقدمت شخصيات تظهر تمتعها بمواهب مثل فيلم "طير انت" مع النجم أحمد مكي.

لا تخفي مشاعرها

قصة حبها لزوجها الإعلامي رامي رضوان أوضحت جانبا من شخصيتها بأنها لا تخفي مشاعرها، فالتقى الزوجان بأحد الكافيهات، وعبر رامي عن إعجابه بها وعلى الفور اعترفت بحبه وتم الزواج بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والأصدقاء عام 2013.

صداقة قوية

تتميز امرأة الجدي بأن علاقتها مع أصدقائها قوية، فتحرص دنيا على التواصل مع صديقاتها، تعمل بشكل دائم على ذلك فهي لديها أصدقاء من المدرسة لازالت علاقتها بهم قوية.



تهتم بتفاصيل عائلتها

تتخذ امرأة برج الجدي مسؤلية تجاه عائلتها، دنيا تعطي اهتمامها الأول بعائلتها من والدها ووالدتها وأختها إيمي بالإضافة لعائلتها الصغيرة، تعطي لهم الحنان والآمان والحب بكل ما تحمل من طاقة.

تتميز امرأة الجدي بأن علاقتها مع أصدقائها قوية، فتحرص دنيا على التواصل مع صديقاتها، تعمل بشكل دائم على ذلك فهي لديها أصدقاء من المدرسة لازالت علاقتها بهم قوية.تتخذ امرأة برج الجدي مسؤلية تجاه عائلتها، دنيا تعطي اهتمامها الأول بعائلتها من والدها ووالدتها وأختها إيمي بالإضافة لعائلتها الصغيرة، تعطي لهم الحنان والآمان والحب بكل ما تحمل من طاقة.