رفع مخلفات الإزالة من «حكر السكاكين» بالقاهرة

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، أعمال روفع الردش ومخلفات البناء بأرض الحكر بحي الشرابية، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء خالد عبد العال، بالاهتمام بالشوارع ورفع كفاءتها.وتابع اللواء عادل توفيق، رئيس حي الشرابية بمتابعة رفع الردش ومخلفات الإزالة بمنطقة «حكر السكاكين».وتقع منطقة حكر السكاكينى الجديدة على مساحة 4.5 فدان، وكانت تضم 165 عقارا ومخزنا، تم إزالتهم ونقل سكانها المستحقين والبالغ عددهم 1300 أسرة إلى مشروع المحروسة (1) و(2) بالنهضة التابعة لمدينة السلام، طبقا لكشوف الحصر المعتمدة من حى الشرابية.، وتمت عملية التسكين بعد ان دفع كل مستحق مبلغ مالي 4 آلاف جنيه كتأمينات لعدادات الغاز والكهرباء والمياه داخل الوحدات الجديدة، و300 جنيه إيجار شهرى بعد التسليم، لأعمال الصيانة وتقديم الخدمات بالمشروعات الجديدة.