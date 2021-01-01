برلماني: تأجيل الامتحانات قرار حكيم من قائد عظيم

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط ومطاي، إنه وضع مجالي التعليم والصحة علي رأس أجندته التشريعية، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة؛ هم الدعامة الأساسية للارتقاء بالوطن والمواطن.وأشار «نشأت»، في تصريحات صحفية: إلى أن «الحكومة أنجزت الكثير خلال الأعوام الماضية ووضعت التعلم والصحة ضمن أولوياتها، ورأينا بأعيننا جميعا إدارة ملف أزمة جائحة كورونا الذي أشادت به كافة المنظمات العالمية، بالإضافة إلى التغيير الجذري والتطوير الذي طبقه الدكتور طارق شوقي في منظومة التعليم».وثمن عضو مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية أمس، بإجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت، وامتحانات المراحل التعليمية عقب أجازة منتصف العام، حال استقرار أعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها للعام الدراسى الثاني، واصفًا القرار بـ«هدية أب لأبنائه وحرصه علي سلامتهم».وتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة والشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، داعيًا النواب عز وجل أن يرفع عنا البلاء ويعُم الخير والسلام دول العالم.