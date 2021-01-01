حي البساتين يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف حي البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، أعمال بناء مخالف بالمسافة الحرة بعمارة رقم ٤ بلوك ٨٨ الشطر الثالث عشر زهراء المعادي، وتم إزالة المباني في المهد، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بمرافقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق بالحي أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الثامن بعد الأرضي بعمارة الفيروز ١٦ شارع شريف سلامة بمنطقة تقسيم اللاسلكي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأزال حي البساتين سور مخالف أمام عمارة ٢٣٥ عمارات الشركة السعودية، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.