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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس مركز الداخلة يشهد افتتاح مسجد الشبان الجديد بمدينة موط

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:02 م
افتتاح مسجد الشبان
افتتاح مسجد الشبان الجديد
محمد مهدي
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شهد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الشبان الجديد بمدينة موط والتابع لهيئة الشبان العالمية بالداخلة.

وذلك بحضور إسماعيل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بالداخلة ومدير ادارة التموين بالداخلة والشيخ محمد عبد التواب مدير ادارة الاوقاف بالداخلة والمهندس ناصر حنفى مدير الإدارة الهندسية بأوقاف الوادي الجديد والشيخ نصر إبراهيم مدير إدارة الوعظ بالداخلة وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بالداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية ولفيف من أهالي مدينة موط.

وقام الجميع بأداء شعائر صلاة الجمعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات.

وعقب الانتهاء من الصلاة قدم الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة التهنئة للجميع بمناسبة افتتاح المسجد، كما قدم الشكر لكل من ساهم في بناء المسجد وأن يجعله في ميزان حسناتهم.

وثمن الدكتور رئيس المركز مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة المساجد في جميع أرجاء المركز، داعيا الله أن يمثل هذا المسجد منارة إسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة، لافتًا إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة.

كما شدد حنفي على مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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