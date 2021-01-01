التحفظ على كمية من الخمور والسجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2،978 عبوة مشروبات كحولية و1900 عبوة سجائر دون مستندات "مجهولة المصدر" داخل مخزن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الخمور والسجائر دون ترخيص، كمية من السجائر والخمور مجهولة المصدر بقصد ترويجها بالأسواق.تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 2،978 عبوة مشروبات كحولية و1900 عبوة سجائر دون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.