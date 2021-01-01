11 ألفا و8 حالات إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، تسجيل 11 ألفًا و8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى مليون و305 ألفا و774 حالة.وأضافت الوزارة حسبما ذكر راديو بولندا أنه تم تسجيل 400 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الوفاة إلى 28 ألفا و956 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن هناك 16 ألفا و757 حالة محتجزة حاليا في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، من بينهم 1598 حالة موضوعة على أجهزة التنفس الصناعي.كما سجلت الوزارة 10 آلاف و143 حالة تعافي أيضًا على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس إلى مليون و46 ألفا و281 حالة.يذكر أن بولندا فرضت حالة الإغلاق الكامل منذ 28 ديسمبر الماضي وحتى 17 يناير الجاري، في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابة بالفيروس بعد ارتفاع أعداد الإصابة بشكل غير مسبوق.