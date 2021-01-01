بسبب «كورونا».. محافظ كفر الشيخ يقضي ليلة رأس السنة في «غرفة العمليات»

شكلت محافظة كفر الشيخ غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بغلق الأماكن التي يجري فيها تنظيم أي احتفالات، ومنع كافة أشكال الاحتفال برأس السنة، حيث تم تكليف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.وكشف مصد لـ«الدستور» أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد قضى ليلة رأس السنة داخل غرفة العمليات؛ لمتابعة الاحتفالات معه جهاز «اللاسلكي»؛ للتواصل مع كافة الجهات المعنية في حال حدوث طارئ، موجهًا بفض التكدس والازدحام أولًا بأول، والذي حدث في عدد من الشوارع الرئيسية، ولم يغادر غرفة العمليات حتى انتهاء الاحتفالات ثم توجه بعد ذلك لاستراحته الخاصة.هذا وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم أو أفراح، واحتفالات.كما شدد بضرورة ارتداء سائقي المواصلات العامة الكمامات، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهًا مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.