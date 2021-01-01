رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب «كورونا».. محافظ كفر الشيخ يقضي ليلة رأس السنة في «غرفة العمليات»

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
شكلت محافظة كفر الشيخ غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بغلق الأماكن التي يجري فيها تنظيم أي احتفالات، ومنع كافة أشكال الاحتفال برأس السنة، حيث تم تكليف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.

وكشف مصد لـ«الدستور» أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد قضى ليلة رأس السنة داخل غرفة العمليات؛ لمتابعة الاحتفالات معه جهاز «اللاسلكي»؛ للتواصل مع كافة الجهات المعنية في حال حدوث طارئ، موجهًا بفض التكدس والازدحام أولًا بأول، والذي حدث في عدد من الشوارع الرئيسية، ولم يغادر غرفة العمليات حتى انتهاء الاحتفالات ثم توجه بعد ذلك لاستراحته الخاصة.

هذا وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم أو أفراح، واحتفالات.

كما شدد بضرورة ارتداء سائقي المواصلات العامة الكمامات، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهًا مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

موضوعات متعلقة

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

الصور

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم