رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. أعمال إحسان عبد القدوس شكلت وجداننا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:27 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
خالد حماد
طباعة
تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي والروائي الرحل إحسان عبد القدوس، الذي ولد في 1 يناير 1919. لوالده الفنان محمد عبد القدوس، ووالدته فاطمة اليوسف، واحدة من أبرز أعلام الوسط الثقافي المصري في القرن العشرين.

أسست والدته صحيفة روزاليوسف، التي سيصبح فيما بعد إحسان رئيس تحريرها، ويبقى ويظل اسمه الصحفي مقترنا بصفة أصغر رئيس تحرير في مصر، ويمكن القول في العالم العربي.

كان إحسان عبد القدوس أحد الموهوبين في الكتابة الإبداعية، كتب القصة والرواية، قدم مايزيد عن50 عملا ترجمت إلى لغات أخرى، نستعرض أبرزها والأقرب إلى وجدان كتابنا

"شيء في صدري"
يقول الكاتب الصحفي والروائي ناصر عراق إن رواية "شيء في صدري" الأقرب إلى وجداني وذائقتي، بذل فيها الراحل جهدا كبيرا في تحليل الجهاز النفسي لأبطاله، كما عمل على تطوير لغته بشكل كبير.

"الخيط الرفيع، في بيتنا رجل،لا تطفيء الشمس"
من جانبه يرى الكاتب الصحفي والناقد الفني محمود عبد الشكور أن رواية واحدة لإحسان عبد القدوس لا تكفي، ويشير إلى أن روايات "الخيط الرفيع، وفي بيتنا رجل، ولا تطفيء الشمس" ثلاثة أعمال روائية هي الأقرب له، فيها اشتغل القدوس على رسم ممتاز وتحليل للشخصيات وجرأة في تشريح المجتمع.

" دمي ودموعي وابتساماتي، الراقصة والسياسي، وحتى لا يطير الدخان"
تشير الروائية عزة سلطان إلى أنه يصعب اختيار عمل روائي واحد لإحسان عبد القدوس، باعتباره أحد حراس الطبقة الوسطي بأفكارها وقيمها؛ فهو منحاز لمنظومة قيم وتقديمها والتأكيد عليها، فنجد الأم تتخلى عن الحبيب في سبيل استقرار مشروعها مع أولادها في امبراطورية ميم، وفهمي بعد كل الثراء يرجع إلى جذوره ويرتبط بالبنت الفقيرة لأنها الأكثر قيمًا في "حتى لا يطير الدخان". في المجمل لا يمكن تحديد عمل بعينه ليكون الأهم لكنني منحازة لمشروعه وأُحب بشكل شخصي" دمي ودموعي وابتساماتي"، "الراقصة والسياسي"، "حتي لا يطير الدخان". "

"حالة الدكتور حسن"
أكدت الناقدة ميرفت يس إلى أن بداياتها مع القراءة كانت مع الأعمال الإبداعية لإحسان عبدالقدوس، والتي كشفت لي في وقت مبكر جدا من حياتي كل مايخص المرأة من قضايا ومشاعر والكشف عن زيف الواقع وتناقضاته.

وأشارت إلى أن أهم كتاباته رواية حالة الدكتور حسن التي تحولت لفيلم سينمائي بعنوان" أين عقلي" بطولة سعاد حسنى وإخراج عاطف سالم.

"أنا حــرة"
وقالت الروائية نهلة عبد السلام إن رواية" أنا حرة" هي الأقرب إلى قلبها، فقد سبق وأن شاهدتها فيل،. كنت من البراءة بما لا يسمح باستيعاب أن التخلى أمر وارد.. لاحقًا وحين قرأت الرواية أدهشتنى "أمينة" التي يرتفع صوتها بـ لا النابعة عن ضعف وهشاشة إنفصال الأبوين.. تضامنت معها ربما لنشأتى بأسرة مستقرة، وفى مجتمع يجزم بأن جملة "أنا حرة" معناها قبيح.. تعاطفت مع العمة التي كان عليها مواجهة ردات فعل وحوارات تجرها عليها ابنة أخيها المتمردة المدللة من أب دوره بحياتها لا يتخطى ضيف شرف.. أما المسئولية فتتحملها وحدها.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

الصور

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدارعملات تذكارية بمناسبة تنظيم أولمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «عذارى أوراق التوت» بمركز الحرية للإبداع

في ذكرى ميلاده.. أعمال إحسان عبد القدوس شكلت وجداننا

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية