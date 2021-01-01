في ذكرى ميلاده.. أعمال إحسان عبد القدوس شكلت وجداننا

"شيء في صدري"

"الخيط الرفيع، في بيتنا رجل،لا تطفيء الشمس"

" دمي ودموعي وابتساماتي، الراقصة والسياسي، وحتى لا يطير الدخان"

"حالة الدكتور حسن"

"أنا حــرة"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي والروائي الرحل إحسان عبد القدوس، الذي ولد في 1 يناير 1919. لوالده الفنان محمد عبد القدوس، ووالدته فاطمة اليوسف، واحدة من أبرز أعلام الوسط الثقافي المصري في القرن العشرين.أسست والدته صحيفة روزاليوسف، التي سيصبح فيما بعد إحسان رئيس تحريرها، ويبقى ويظل اسمه الصحفي مقترنا بصفة أصغر رئيس تحرير في مصر، ويمكن القول في العالم العربي.كان إحسان عبد القدوس أحد الموهوبين في الكتابة الإبداعية، كتب القصة والرواية، قدم مايزيد عن50 عملا ترجمت إلى لغات أخرى، نستعرض أبرزها والأقرب إلى وجدان كتابنايقول الكاتب الصحفي والروائي ناصر عراق إن رواية "شيء في صدري" الأقرب إلى وجداني وذائقتي، بذل فيها الراحل جهدا كبيرا في تحليل الجهاز النفسي لأبطاله، كما عمل على تطوير لغته بشكل كبير.من جانبه يرى الكاتب الصحفي والناقد الفني محمود عبد الشكور أن رواية واحدة لإحسان عبد القدوس لا تكفي، ويشير إلى أن روايات "الخيط الرفيع، وفي بيتنا رجل، ولا تطفيء الشمس" ثلاثة أعمال روائية هي الأقرب له، فيها اشتغل القدوس على رسم ممتاز وتحليل للشخصيات وجرأة في تشريح المجتمع.تشير الروائية عزة سلطان إلى أنه يصعب اختيار عمل روائي واحد لإحسان عبد القدوس، باعتباره أحد حراس الطبقة الوسطي بأفكارها وقيمها؛ فهو منحاز لمنظومة قيم وتقديمها والتأكيد عليها، فنجد الأم تتخلى عن الحبيب في سبيل استقرار مشروعها مع أولادها في امبراطورية ميم، وفهمي بعد كل الثراء يرجع إلى جذوره ويرتبط بالبنت الفقيرة لأنها الأكثر قيمًا في "حتى لا يطير الدخان". في المجمل لا يمكن تحديد عمل بعينه ليكون الأهم لكنني منحازة لمشروعه وأُحب بشكل شخصي" دمي ودموعي وابتساماتي"، "الراقصة والسياسي"، "حتي لا يطير الدخان". "أكدت الناقدة ميرفت يس إلى أن بداياتها مع القراءة كانت مع الأعمال الإبداعية لإحسان عبدالقدوس، والتي كشفت لي في وقت مبكر جدا من حياتي كل مايخص المرأة من قضايا ومشاعر والكشف عن زيف الواقع وتناقضاته.وأشارت إلى أن أهم كتاباته رواية حالة الدكتور حسن التي تحولت لفيلم سينمائي بعنوان" أين عقلي" بطولة سعاد حسنى وإخراج عاطف سالم.وقالت الروائية نهلة عبد السلام إن رواية" أنا حرة" هي الأقرب إلى قلبها، فقد سبق وأن شاهدتها فيل،. كنت من البراءة بما لا يسمح باستيعاب أن التخلى أمر وارد.. لاحقًا وحين قرأت الرواية أدهشتنى "أمينة" التي يرتفع صوتها بـ لا النابعة عن ضعف وهشاشة إنفصال الأبوين.. تضامنت معها ربما لنشأتى بأسرة مستقرة، وفى مجتمع يجزم بأن جملة "أنا حرة" معناها قبيح.. تعاطفت مع العمة التي كان عليها مواجهة ردات فعل وحوارات تجرها عليها ابنة أخيها المتمردة المدللة من أب دوره بحياتها لا يتخطى ضيف شرف.. أما المسئولية فتتحملها وحدها.