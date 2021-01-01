إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - بدر - أبو المطامير" عن إزالة 4 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 2110 م،بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض و"المونة" الاسمنتية، وإزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على 4 قطع بمساحة 550 م، خارج الحيز بنطاق وحدة أم صابر ببدر.كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد تعدي علي أرض زراعية بمساحة 180 م، عبارة عن 6 محلات مباني بالطوب بزمام قرية سعد زغلول، التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بمركز أبوالمطامير.