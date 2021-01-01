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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط بلكونة عقار في روض الفرج دون وقوع ضحايا

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:56 م
سقوط بلكونة عقار
سقوط بلكونة عقار في روض الفرج
مصطفى عبدالله
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تلقت غرفة العمليات بحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، بلاغا بشأن سقوط بلكونة بالعقار 16 شارع السيد حسن، وتوجه المحاسب عبد الحميد أبو العزم، رئيس حي روض الفرج، للمكان لمتابعة رفع التراكمات الناتجة عن السقوط وتم معاينة العقار وأخذ الإجراءات اللازمة

وفي سياق آخر، ترأس رئيس حي روض الفرج بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى، حملة على محلات الجزارة، والأسماك، والطيور بشارع علي أمين عبدة وتم إعدام التالف منها وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وشن حي روض الفرج حملة على الإشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبناء على توجيهات الدكتور المهندس حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع الحي ورفع الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الحضاري لشوارع الحي، وتم رفع الإشغالات وتم مصادرة عدد من "الشيش" من مقاهي مخالفة للإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي وتحرير المحاضر اللازمة.
سقوط بلكونة عقار في روض الفرج دون وقوع ضحايا
سقوط بلكونة عقار في روض الفرج دون وقوع ضحايا
سقوط بلكونة عقار في روض الفرج دون وقوع ضحايا
سقوط بلكونة عقار في روض الفرج دون وقوع ضحايا

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