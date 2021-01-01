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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
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استقبل ميناء دمياط 24 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5360 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفًا و293 طنًا، تشمل 11 ألفا و9 أطنان يوريا و10 آلاف و677 طن فوسفات و810 أطنان نترات و3300 طن كسب صويا و2590 طن رمل و4907 طن داي أمونيا.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 25 ألفًا و835 طنًا تشمل 15 ألفًا و300 طن ذرة و1746 طن خشب زان و7500 طن جيلاتين و1289 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 832 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه ويتم تصديرها إلى كل من السعودية، الإمارات، الأردن، هولندا، اليابان، أمريكا، إيطاليا، سيريلانكا، الصين، أندونيسيا، مالطا، انجلترا.

وأوضحت أن عدد الحاويات الواردة بلغت 184 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1862 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 163 ألفًا و112 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55 ألفًا و723 طنًا.

وغادر قطاران، الأول بحمولة إجمالية 1322 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، والثانى قادم من الإسكندرية وتم تفريغ 25 حاوية.

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