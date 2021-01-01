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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب يُوزعون كمامات بالمجان على المصلين في مطروح

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال محمد إمبيوة، أحد أبناء قبائل مطروح، وأحد الشباب المشاركين في مبادرة توزيع الكمامات بالمجان على المواطنين، إن المبادرة مستمرة في العمل لمدة 15 يومًا؛ وذلك لتوعية المواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار «إمبيوة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه يتم توزيع ما يقرب من 7 آلاف كمامة يوميًا على المواطنين، مجانًا، لافتًا إلى أنه تم اختيار 15 يومًا للتوزيع؛ لأن تلك الفترة هى فترة حضانه فيروس كورونا.

ولفت إلى أن شباب المبادرة وزع الكمامات على المواطنين بالمجان اليوم، أثناء ذهابهم لأداء صلاة الجمعة.


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