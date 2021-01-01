لانتهاك إجراءات كورونا.. الشرطة تداهم مقهى في لندن

شنت الشرطة البريطانية حملة مداهمات على مقهى يضم نحو 50 شخصا يدخنون النرجيلة، ويشاهدون مباريات في كرة القدم ويعزفون الموسيقى الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت شرطة لندن في بيان لها، اليوم الجمعة، إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي في شمال غربي العاصمة، وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني، يذكر أن لندن تشهد زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا.