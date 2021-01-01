إصابات «كورونا» في قطر تتخطى الـ144 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 176 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و32 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 144042 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 8390 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1244855 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2241 حالة.وبحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 134 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 141556 حالة.