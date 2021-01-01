الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم رصد 4 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، إنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 29 حالة.وكان قد أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في شهر ديسمبر الماضي، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.