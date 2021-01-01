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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط كميات لحوم فاسدة داخل مصنع في القليوبية

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:47 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين فى القليوبية 2،5 طن مصنعات لحوم داخل مصنع فى القليوبية قبل ترويجهم في الأسواق على المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد غيتة رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 2،5 طن مصنعات لحوم داخل مصنع.

وبالكشف عليها تبين أنه يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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