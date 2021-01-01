رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد مجمع جراحات السيدة نفيسة

قام اللواء إيهاب الشرباشي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بزيارة لمجمع جراجات السيدة نفيسة وكان برفقته المهندسة رحاب أباظة مدير عام الورش والجراجات والمهندس فرج الشيخ مدير المنطقة الغربية.وتفقد رئيس هيئة نظافة القاهرة إصلاح عدد ثلاث حاويات فورد واثني الشرشابي علي المجهود المبذول والروح الطيبه من العاملين بمجمع السيدة نفيسة.وطالب رئيس هيئة نظافة القاهرة بمزيد من الجهد والإنجاز لصالح مصرنا الحبيبة وإعلاء شأن الهيئة لخدمة الوطن والمواطن.وفي سياق آخر وجه رئيس هيئة نظافة القاهرة الورش الإنتاجية قسم الحداده بإصلاح كوبرى السيدة عائشة تحت إشراف مهندس محمود عبد العظيم ومشرف محمد بيومي.