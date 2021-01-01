حريق في مصنع دمسيسة بدمياط

نشب حريق ضخم في مصنع دمسيسة بطريق شطا في دمياط، اليوم الجمعة، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في المصنع وتصاعد ألسنة النيران والأدخنة وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.