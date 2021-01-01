كنيسة الأقباط الكاثوليك بجهينة تحتفل ببداية العام الجديد

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بجهينة ببداية العام الميلادي الجديد.وترأس الأب أرميا عياد، راعي الكنيسة صلاة القداس الإلهي، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية بإقامة قداسين لتوفير التباعد الإجتماعي.وفي عظته، هنأ الأب الراعي شعب الكنيسة بالعام الجديد، مشيرًا إلى أهمية الثقة في وعود الله.واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، أمس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت ايبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والايبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.