كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا تحتفل ببداية العام الميلادي

احتفل الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة السيدة العذراء مريم بقويسنا والقائم بأعمال الدلتا، بقداس بداية العام الميلادي الجديد.جاء ذلك بمشاركة الشعب وفريق التسبيح بالكنيسة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، أمس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت ايبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والايبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.