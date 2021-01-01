رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا تحتفل ببداية العام الميلادي

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:37 م
الأب برنابا فانوس
الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة السيدة العذراء
مونيكا جرجس
طباعة
احتفل الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة السيدة العذراء مريم بقويسنا والقائم بأعمال الدلتا، بقداس بداية العام الميلادي الجديد.

جاء ذلك بمشاركة الشعب وفريق التسبيح بالكنيسة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، أمس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت ايبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والايبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

الصور

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

image description

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

عرض ضوء في لندن تكريمًا للعاملين بقطاع الرعاية الصحية

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»