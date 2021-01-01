بولندا: الحياة ستعود لطبيعتها في 2021

أعرب الرئيس البولندي أندجي دودا اليوم الجمعة، عن ثقته في فاعلية اللقاحات ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والعودة إلى الحياة الطبيعية في 2021.وقال دودا - في رسالة تهنئة للشعب البولندي بالعام الجديد حسبما ذكر راديو بولندا "أصبحنا مختلفين تماما عن السنوات الماضية أثبت العام الماضي أنه كان صعبا علينا جميعا.. كان عاما يعج بالتضحيات والمآسي والمعاناة".وأضاف أن الحفاظ على ملايين الوظائف لأبناء الشعب البولندي يعد "أحد أكبر النجاحات التي تم تحقيقها في العام الماضي".واستطرد "أشكر الإجراءات السريعة والحاسمة التي خصصت أكثر من 100 مليار زلوتي بولندي لدعم الشركات البولندية"، موضحا أن هذا الدعم سيستمر خلال العام الجاري، خاصة الشركات التي تستهدف صناعات تضررت بشكل كبير بسبب كوفيد-19.