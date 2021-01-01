4.2% عجز بإجمالي الناتج المحلي في فيتنام
الجمعة 01/يناير/2021 - 12:34 م
وكالاتطباعة
قالت وزارة المالية الفيتنامية في منشور على موقعها عبر الإنترنت إن عجز الميزانية لعام 2020 بلغ 2ر4 % من إجمالي الناتج المحلي، مع وصول الدين العام إلى 9ر55 % من إجمالي الناتج المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
ولم تعلن الوزارة أرقاما محددة.
وتقدر عائدات الميزانية لعام 2020 بـ 6ر1481 تريليون دونج، أو 98 % من المستهدف، بما يزيد على التقديرات السابقة للوزارة بـ 5ر158 تريليون دونج.
وانخفضت إيرادات الدولة لعام 2020 بنسبة 4ر4 % على أساس سنوي، بناء على إيرادات ميزانية 2019 البالغة 5ر1549 تريليون دونج المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
ولم تعلن الوزارة أرقاما محددة.
وتقدر عائدات الميزانية لعام 2020 بـ 6ر1481 تريليون دونج، أو 98 % من المستهدف، بما يزيد على التقديرات السابقة للوزارة بـ 5ر158 تريليون دونج.
وانخفضت إيرادات الدولة لعام 2020 بنسبة 4ر4 % على أساس سنوي، بناء على إيرادات ميزانية 2019 البالغة 5ر1549 تريليون دونج المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.