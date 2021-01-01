4.2% عجز بإجمالي الناتج المحلي في فيتنام

قالت وزارة المالية الفيتنامية في منشور على موقعها عبر الإنترنت إن عجز الميزانية لعام 2020 بلغ 2ر4 % من إجمالي الناتج المحلي، مع وصول الدين العام إلى 9ر55 % من إجمالي الناتج المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.ولم تعلن الوزارة أرقاما محددة.وتقدر عائدات الميزانية لعام 2020 بـ 6ر1481 تريليون دونج، أو 98 % من المستهدف، بما يزيد على التقديرات السابقة للوزارة بـ 5ر158 تريليون دونج.وانخفضت إيرادات الدولة لعام 2020 بنسبة 4ر4 % على أساس سنوي، بناء على إيرادات ميزانية 2019 البالغة 5ر1549 تريليون دونج المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.