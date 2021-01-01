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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 1856 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:29 م
الإمارات كورونا
الإمارات كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، الكشف عن 1.856 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 145.163 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 209.678 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات حالاتي وفاة جديدتين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 671 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.577 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 186.019 حالة.
الإمارات تسجل 1856 إصابة جديدة بكورونا
الإمارات تسجل 1856 إصابة جديدة بكورونا

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