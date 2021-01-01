رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بـ«الشيوخ» يطالب بتجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:24 م
النائب محمود سامي،
النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ
عائشة حسن
طباعة
دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، لتجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل، لمرضى فيروس كورونا المستجد لتكون جاهزة تحسبا لأية طوارئ في ذروة الجائحة بموجتها الثانية، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإخلاء المدن الجامعية هي خطوة أولية جيدة للبدء في تجهيزها.

وشدد سامي في بيان له اليوم، على ضرورة الإسراع بتجهيزها كمستشفيات عزل أسوة بالموجه الأولى لفيروس كورنا، لتخفف الضغط بدورها على المستشفيات، ولاسيما مع ازدياد الحالات بالموجة الثانية طبقا لبيان وزارة الصحة اليومي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يحيي بشدة جهود المجتمع المدني ومساهمته الكبيرة في توفير مستلزمات المستشفيات والقطاع الصحي بشكل ساهم بفاعلية في مواجهة تداعيات الأزمة الحالة، كما يطالبه بالاستمرار في تقديم أقصى ما يقدر عليه في دعم القطاع الطبي والفئات المجتمعية التي تأثر وضعها المادي من تلك الأزمة.

وأضاف سامى، أن جمعيات المجتمع المدني تتضافر جهودها لتقديم كافة الخدمات وتذليلها للمواطنين البسطاء، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات والمساهمة في تغيير حياة المواطن بهذه القرى في كافة المجالات، بمبادرة حياة كريمة.

وتابع:" خلال الأزمة كثفت الجمعيات الأهلية جهودها في دعم القرى الأكثر احتياجا من خلال تنظيم قوافل للمواد الغذائية، وتعقيم وتطهير الهيئات والمؤسسات وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين بشأن مخاطر أزمة فيروس كورونا وكيفية الوقاية وطرق الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية"، داعيا لاستكمال هذا الدور بالموجة الثانية.

واستطرد عضو مجلس النواب: "الخروج من أزمة كورونا لا يكون إلا بمشاركة ومساهمة جميع أفراد المجتمع للخروج بشكل أمن وسريع، وتلك المساهمة لا تكون إلا من خلال المشاركة مع الجمعيات الأهلية كإطار منظم وقانوني داخل المجتمع".

موضوعات متعلقة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

الصور

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم