قائد فيلق القدس الإيراني يهدد بعمليات إرهابية داخل أمريكا

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قانى، هدد بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة.وهدد قاني، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، أمس، بالانتقام وقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.كما هدد أيضا بقتل مسؤولين أمريكيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية.