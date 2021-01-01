اجتماع عاجل للهند بشأن إقرار لقاح مضاد لكورونا

عقدت لجنة من الخبراء في الهند اجتماعا اليوم الجمعة، لدراسة طلبات لإقرار الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد19- بينها اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.وبالإضافة إلى لقاح أسترازينيكا، تسعى شركة بهارات بيوتك جاهدة للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح "كوفاكسين" الذي تقوم بانتاجه.طلبت فايزر الأمريكية وشريكتها الألماني بيونتيك المزيد من الوقت لتقديم البيانات بشأن لقاحهما، بحسب تقارير وسائل الإعلام.بمجرد قيام لجنة الخبراء التي عينتها الحكومة بإجازة اللقاحات فسوف تحال الطلبات إلى وماني المراقب العام للعقاقير في جي سوماني للموافقة عليه.وتعتزم الحكومة الهندية بدء حملة التطعيم، التي من المتوقع أن تكون الأكبر، في يناير الجاري.وتخطط الهند وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إصابات كورونا، لتطعيم 300 مليون شخص في المرحلة الأولى بحلول أغسطس ولقاح أوكسفورد التي يمكنها تحمل ثمنه هو أملها الأكبر.