بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالعام الميلادي الجديد

احتفل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالعام الميلادي الجديد، وذلك بكنيسة القديسة هيلانة بشبرا.بدأ اليوم بساعة سجود أمام القربان المقدس، ثم ترأس غبطة أبينا البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمناسبة بدأ العام الجديد، كما شارك غبطة البطريرك في الصلاة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، بحضور جمعية الشباب الكاثوليكي المصري.