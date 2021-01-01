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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:08 م
قريتي سيدي شبيب
قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى بقريتى سيدى شبيب وزاوية العوامة بالضبعة.

ووجه محافظ مطروح للمهندس حسين السنينى منسق عام المبادرة، والعميد محمد فوذى رئيس مدينة الضبعة، ومحمد عبد العزيز بمديرية الإسكان بالمرور وتفقد الأعمال الجارية حاليا، والعمل على سرعة الاتهاء بالجودة والمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

وأوضح المهندس حسين السنينى أنه ضمن مشروعات المبادرة تم الانتهاء من إنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار بقريه زاوية العوامة و9 خزانات أخرى بقرية سيدى شبيب مركز الضبعة تحت إشراف مديرية الإسكان، والتى تم امتلاؤها جميعا بمياه الأمطار.

وأضاف أنه تم موافقة محافظ مطروح على تجديد أرضيه النجيل الصناعى بملعب مركز شباب حسنبك، الذى تم الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتطوير مدخله ومعاينة مدخل مدرسة أولاد هيوب تمهيدا لرصفه وتشجيره وتركيب اعمدة إنارة بمدخل المدرسة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من بناء المدرسة بنسبة 95 % والتى يتم بناؤها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، وكذلك التنسيق لتركيب أعمدة إنارة لمدخل قريتى زاوية العوامة وسيدى شبيب، وذلك ضمن الاستعداد والتجهيز للافتتاح للقريتين ومتابعة الانتهاء من إنشاء سور خارجى ل3 فصول إعدادى العوامة بمدرسة زاوية العوامة.
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة
مطروح تستعد لافتتاح قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمبادرة حياة كريمة

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