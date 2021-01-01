شيرين عبدالوهاب تحتفل بالعام الجديد: «وحشتوني»

كل سنة و انتوا طيبين و مع بعض و يا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني❤️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) January 1, 2021

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بالعام الجديد 2021.وقالت شيرين عبد الوهاب "‏كل سنة وانتوا طيبين، ومع بعض ويا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني".وعلى الصعيد المهني، طرحت شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" احتفالا ببداية العام الجديد.تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك.. ويا رب يبقى الجاي خير وأمان.. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".